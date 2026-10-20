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Российские войска ударили в составы в пригороде Днепра, фото: Днепропетровская ОВА

Россияне ударили по складам в Днепре — двое погибших (ФОТО)

20 окт 2026, 14:59
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Російська війська сьогодні, 20 жовтня, вранці завдали ударів по складах у передмісті Дніпра.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених. Серед них:

  • 33-річний чоловік — у вкрай важкому стані, з опіками всього тіла;
  • 30-річний чоловік з опіками у тяжкому стані.

Згодом Ганжа уточнив, що після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Їхні особи встановлюють.

Російські війська вдарили у складах у передмісті Дніпра, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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