Російські війська вдарили у складах у передмісті Дніпра, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n216918-rosiyany-vdaryly-po-skladah-u-dnipri-dvoie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Російська війська сьогодні, 20 жовтня, вранці завдали ударів по складах у передмісті Дніпра.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених. Серед них:

33-річний чоловік — у вкрай важкому стані, з опіками всього тіла;

30-річний чоловік з опіками у тяжкому стані.

Згодом Ганжа уточнив, що після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Їхні особи встановлюють.