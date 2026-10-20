Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські війська вдарили у складах у передмісті Дніпра, фото: Дніпропетровська ОВА
Росіяни вдарили по складах у Дніпрі — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216918-rosiyany-vdaryly-po-skladah-u-dnipri-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російська війська сьогодні, 20 жовтня, вранці завдали ударів по складах у передмісті Дніпра.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених. Серед них:
- 33-річний чоловік — у вкрай важкому стані, з опіками всього тіла;
- 30-річний чоловік з опіками у тяжкому стані.
Згодом Ганжа уточнив, що після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Їхні особи встановлюють.