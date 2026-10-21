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Российские захватчики продолжают атаковать газодобывающую инфраструктуру, фото: НАК «Нафтогаз Украины»

Россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области

21 окт 2026, 14:55
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Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вранці атакували газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» на Харківщині.

Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару, — наголошують у компанії.

Зазначається, що росіяни системно атакують нафтогазову інфраструктуру України.

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах Групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року, — наголошує в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

Источник: Ракурс


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