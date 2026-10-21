Россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области

Российские захватчики продолжают атаковать газодобывающую инфраструктуру, фото: НАК «Нафтогаз Украины»

https://racurs.ua/n216947-rossiyane-atakovali-gazodobyvauschuu-infrastrukturu-v-harkovskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вранці атакували газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» на Харківщині.

Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару, — наголошують у компанії.

Зазначається, що росіяни системно атакують нафтогазову інфраструктуру України.