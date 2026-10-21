Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники продовжують атакувати газовидобувну інфраструктуру, фото: НАК «Нафтогаз України»

Росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині

21 жов 2026, 14:55
999

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вранці атакували газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» на Харківщині.

Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару, — наголошують у компанії.

Зазначається, що росіяни системно атакують нафтогазову інфраструктуру України.

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах Групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року, — наголошує в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів