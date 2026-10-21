Росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині

Російські загарбники продовжують атакувати газовидобувну інфраструктуру, фото: НАК «Нафтогаз України»

https://racurs.ua/ua/n216947-rosiyany-atakuvaly-gazovydobuvnu-infrastrukturu-na-harkivschyni.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вранці атакували газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» на Харківщині.

Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару, — наголошують у компанії.

Зазначається, що росіяни системно атакують нафтогазову інфраструктуру України.