Росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині

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Російські загарбники продовжують атакувати газовидобувну інфраструктуру, фото: НАК «Нафтогаз України»
Росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n216947-rosiyany-atakuvaly-gazovydobuvnu-infrastrukturu-na-harkivschyni.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, вранці атакували газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» на Харківщині.
Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару, — наголошують у компанії.
Зазначається, що росіяни системно атакують нафтогазову інфраструктуру України.
З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах Групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року, — наголошує в. о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.