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Владимир Зеленский (справа), скриншот видео
Украина готова к мирному соглашению при сохранении 75% территории — Зеленскийhttps://racurs.ua/n216948-ukraina-gotova-k-mirnomu-soglasheniu-pri-sohranenii-75-territorii-zelenskiy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський в ефірі FoxNews заявив, що погодився б на мирну угоду, яка передбачає заморожування війни вздовж нинішньої лінії фронту, назвавши це реалістичним способом припинити бойові дії.
Зараз нам потрібно закріпити статус-кво, і я вважаю, що це реальний шлях до закінчення цієї війни — зазначив Зеленський.
За його словами, у такому разі Україна домагатиметься гарантій безпеки від президента Трампа та європейських союзників, щоб забезпечити мир і безпеку.
Ми називаємо це припиненням вогню — або, як висловився президент Трамп, припиненням убивств. Заморозити й зупинити. І, звісно, це мінімум того, що нам сьогодні потрібно від Росії, — наголосив він.
Найважливіше — це мир, а також безпечний мир, — підсумував він.
NEW: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tells @kilmeade he would accept a peace deal that freezes the war along the current frontlines, calling it a realistic way to stop the fighting. He says Ukraine would then seek security guarantees from President Trump and European allies to ensure peace and security. «We call it ceasefire or stop killing like President Trump called it. Freeze and stop. And of course this is minimum what we need from Russia today.» | @foxandfriends
— Fox News (@FoxNews) October 21, 2026