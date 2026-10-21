Володимир Зеленський (праворуч), скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216948-ukrayina-gotova-do-myrnoyi-ugody-za-umovy-zberejennya-75-terytoriyi-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський в ефірі FoxNews заявив, що погодився б на мирну угоду, яка передбачає заморожування війни вздовж нинішньої лінії фронту, назвавши це реалістичним способом припинити бойові дії.

Зараз нам потрібно закріпити статус-кво, і я вважаю, що це реальний шлях до закінчення цієї війни — зазначив Зеленський.

За його словами, у такому разі Україна домагатиметься гарантій безпеки від президента Трампа та європейських союзників, щоб забезпечити мир і безпеку.

Ми називаємо це припиненням вогню — або, як висловився президент Трамп, припиненням убивств. Заморозити й зупинити. І, звісно, ​​це мінімум того, що нам сьогодні потрібно від Росії, — наголосив він.

Найважливіше — це мир, а також безпечний мир, — підсумував він.