В Киеве стабилизировали ситуацию после обстрелов — возвращаются графики отключений

В Киеве возвращаются графики отключений света

https://racurs.ua/n216949-v-kieve-stabilizirovali-situaciu-posle-obstrelov-vozvraschautsya-grafiki-otklucheniy.html

Ракурс

У Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після російських обстрілів.

Столиця повертається до графіків відключень. Про це сьогодні, 21 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Сьогодні вранці повідомлялося, що в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів Києва за командою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 21 жовтня, російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами «Іскандер-К» та 186 безпілотниками різних типів. Сталося влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.