В Киеве стабилизировали ситуацию после обстрелов — возвращаются графики отключений

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В Киеве возвращаются графики отключений света
В Киеве стабилизировали ситуацию после обстрелов — возвращаются графики отключенийhttps://racurs.ua/n216949-v-kieve-stabilizirovali-situaciu-posle-obstrelov-vozvraschautsya-grafiki-otklucheniy.htmlРакурс
У Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після російських обстрілів.
Столиця повертається до графіків відключень. Про це сьогодні, 21 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.
Сьогодні вранці повідомлялося, що в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів Києва за командою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 21 жовтня, російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами «Іскандер-К» та 186 безпілотниками різних типів. Сталося влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.