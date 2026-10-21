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Ракурс
У Києві повертаються графіки відключень світла, фото:

У Києві стабілізували ситуацію після обстрілів — повертаються графіки відключень

21 жов 2026, 16:38
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У Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після російських обстрілів.

Столиця повертається до графіків відключень. Про це сьогодні, 21 жовтня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Сьогодні вранці повідомлялося, що в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів Києва за командою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 21 жовтня, російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами «Іскандер-К» та 186 безпілотниками різних типів. Сталося влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Джерело: Ракурс


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