Українські дрони знищили на Лиманському напрямку російських окупантів, які намагалися заховатися у сухій траві та кущах.

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Російська піхота чомусь досі вірить, що суха трава та кущі — це надійне укриття від наших FPV-дронів. Оператори підрозділу «Щит» прикордонної бригади «Помста» швидко розвіюють ці ілюзії", — вказано в описі відео. — Результат чергової «прогулянки» окупантів переднім краєм — два стабільних «200-х». Без шансів на евакуацію та повторні спроби.