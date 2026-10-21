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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Хованки закінчилися — українські дрони знищили окупантів у кущах на Лиманському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216956-hovanky-zakinchylysya-ukrayinski-drony-znyschyly-okupantiv-u-kuschah-na-lymanskomu-napryamku.htmlРакурс
Українські дрони знищили на Лиманському напрямку російських окупантів, які намагалися заховатися у сухій траві та кущах.
Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Російська піхота чомусь досі вірить, що суха трава та кущі — це надійне укриття від наших FPV-дронів. Оператори підрозділу «Щит» прикордонної бригади «Помста» швидко розвіюють ці ілюзії", — вказано в описі відео. — Результат чергової «прогулянки» окупантів переднім краєм — два стабільних «200-х». Без шансів на евакуацію та повторні спроби.