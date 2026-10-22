Последствия российских ударов по Украине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216968-rossiyane-atakovali-12-regionov-ukrainy-po-kievu-nanesli-tri-volny-udarov-ballistiki-video.html

Ракурс

У Києві над ліквідацією наслідків російського обстрілу від ночі працюють понад 400 рятувальників та поліцейських.

Загалом окупанти атакували 12 регіонів України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення, — розповів міністр.

Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення, монастир. У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях.