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Последствия российских ударов по Украине, фото: ГСЧС

Россияне атаковали 12 регионов Украины — по Киеву нанесли три волны ударов баллистики (ВИДЕО)

22 окт 2026, 12:04
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У Києві над ліквідацією наслідків російського обстрілу від ночі працюють понад 400 рятувальників та поліцейських.

Загалом окупанти атакували 12 регіонів України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення, — розповів міністр.

Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення, монастир. У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях.

Вже вдалося загасити всі пожежі, у ці хвилини триває проливання конструкцій та фіксація злочинів. У Печерському районі столиці вибухотехніки поліції та група розмінування ДСНС вилучають частину ворожої ракети, яка застрягла у землі, — зазначив Вигівський.

Источник: Ракурс


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