Наслідки російських ударів по Україні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216968-rosiyany-atakuvaly-12-regioniv-ukrayiny-po-kyievu-zavdaly-try-hvyli-udariv-balistykou-video.html

Ракурс

У Києві над ліквідацією наслідків російського обстрілу від ночі працюють понад 400 рятувальників та поліцейських.

Загалом окупанти атакували 12 регіонів України. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення, — розповів міністр.

Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення, монастир. У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях.