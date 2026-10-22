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Россияне атаковали Киев «Искандером» с кассетной боеголовкой К5, фото: Сергей «Флэш» Бескрестнов

Россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой с кассетной боеголовкой — «Флэш»

22 окт 2026, 12:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, атакували історичний центр Києва балістичною ракетою «Іскандер» з касетною боєголовкою К5.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив позаштатний радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. 58 бойових елементів вибухають у повітрі, — Бескрестнов.

Він наголошує, що цей удар було завдано не з військовою метою:

Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування.

Росіяни атакували Київ «Іскандером» з касетною боєголовкою К5, фото: Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Источник: Ракурс


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