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Россияне атаковали Киев «Искандером» с кассетной боеголовкой К5, фото: Сергей «Флэш» Бескрестнов
Россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой с кассетной боеголовкой — «Флэш»https://racurs.ua/n216969-rossiya-atakovala-istoricheskiy-centr-kieva-ballisticheskoy-raketoy-s-kassetnoy-boegolovkoy.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, атакували історичний центр Києва балістичною ракетою «Іскандер» з касетною боєголовкою К5.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив позаштатний радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. 58 бойових елементів вибухають у повітрі, — Бескрестнов.
Він наголошує, що цей удар було завдано не з військовою метою:
Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування.