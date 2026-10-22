На Гуляйпольском направлении поражены два российских ЗРК, скриншот видео

https://racurs.ua/n216970-porajeny-dva-rossiyskie-zrk-ohotivshihsya-za-ukrainskoy-aviaciey-video.html

Ракурс

Оператори 433-го окремого полку безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» та ЗРК невстановленого типу, які полювали за українською авіацією на Гуляйпільському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На Гуляйпільському напрямку росіяни стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах. Один із таких комплексів — «Бук-М1» виявили та уразили оператори 433 ОПБпС у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, — вказано в описі відео.

Під час наступного вильоту українські оператори також уразили ще одну замасковану ціль — ЗРК невстановленого типу.