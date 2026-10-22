Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Гуляйпольском направлении поражены два российских ЗРК, скриншот видео

Поражены два российские ЗРК, охотившихся за украинской авиацией (ВИДЕО)

22 окт 2026, 13:33
999

Оператори 433-го окремого полку безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» та ЗРК невстановленого типу, які полювали за українською авіацією на Гуляйпільському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На Гуляйпільському напрямку росіяни стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах. Один із таких комплексів — «Бук-М1» виявили та уразили оператори 433 ОПБпС у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, — вказано в описі відео.

Під час наступного вильоту українські оператори також уразили ще одну замасковану ціль — ЗРК невстановленого типу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров