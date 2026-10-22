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Ракурс
На Гуляйпільському напрямку уражені два російські ЗРК, скріншот відео

Уражено два російських ЗРК, які полювали за українською авіацією (ВІДЕО)

22 жов 2026, 13:33
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Оператори 433-го окремого полку безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» та ЗРК невстановленого типу, які полювали за українською авіацією на Гуляйпільському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На Гуляйпільському напрямку росіяни стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах. Один із таких комплексів — «Бук-М1» виявили та уразили оператори 433 ОПБпС у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, — вказано в описі відео.

Під час наступного вильоту українські оператори також уразили ще одну замасковану ціль — ЗРК невстановленого типу.

Джерело: Ракурс


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