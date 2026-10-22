Последствия российских обстрелов Днепра 22 октября, фото: Борис Филатов

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Ракурс

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали загалом 11 приватних будинків.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Борис Філатов.

Одна оселя вигоріла вщент. У решті потрощено кілька десятків вікон та дві покрівлі. Проте, на щастя, всі живі, — зазначив він.

На місці працюють зокрема міські служби та благодійники.