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Последствия российских обстрелов Днепра 22 октября, фото: Борис Филатов
11 домов пострадали в результате российской атаки РФ на Днепр (ФОТО)https://racurs.ua/n216974-11-domov-postradali-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-rf-na-dnepr-foto.htmlРакурс
У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали загалом 11 приватних будинків.
Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Борис Філатов.
Одна оселя вигоріла вщент. У решті потрощено кілька десятків вікон та дві покрівлі. Проте, на щастя, всі живі, — зазначив він.
На місці працюють зокрема міські служби та благодійники.