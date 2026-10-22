Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепра 22 октября, фото: Борис Филатов

11 домов пострадали в результате российской атаки РФ на Днепр (ФОТО)

22 окт 2026, 14:59
999

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали загалом 11 приватних будинків.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Борис Філатов.

Одна оселя вигоріла вщент. У решті потрощено кілька десятків вікон та дві покрівлі. Проте, на щастя, всі живі, — зазначив він.

На місці працюють зокрема міські служби та благодійники.

Наслідки російських обстрілів Дніпра 22 жовтня, фото: Борис Філатов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров