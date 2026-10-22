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Наслідки російських обстрілів Дніпра 22 жовтня, фото: Борис Філатов
11 будинків постраждали внаслідок російської атаки РФ на Дніпро (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216974-11-budynkiv-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-rf-na-dnipro.htmlРакурс
У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали загалом 11 приватних будинків.
Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Борис Філатов.
Одна оселя вигоріла вщент. У решті потрощено кілька десятків вікон та дві покрівлі. Проте, на щастя, всі живі, — зазначив він.
На місці працюють зокрема міські служби та благодійники.