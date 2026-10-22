Наслідки російських обстрілів Дніпра 22 жовтня, фото: Борис Філатов

https://racurs.ua/ua/n216974-11-budynkiv-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-rf-na-dnipro.html

Ракурс

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали загалом 11 приватних будинків.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Борис Філатов.

Одна оселя вигоріла вщент. У решті потрощено кілька десятків вікон та дві покрівлі. Проте, на щастя, всі живі, — зазначив він.

На місці працюють зокрема міські служби та благодійники.