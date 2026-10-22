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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Дніпра 22 жовтня, фото: Борис Філатов

11 будинків постраждали внаслідок російської атаки РФ на Дніпро (ФОТО)

22 жов 2026, 14:59
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У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали загалом 11 приватних будинків.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Борис Філатов.

Одна оселя вигоріла вщент. У решті потрощено кілька десятків вікон та дві покрівлі. Проте, на щастя, всі живі, — зазначив він.

На місці працюють зокрема міські служби та благодійники.

Наслідки російських обстрілів Дніпра 22 жовтня, фото: Борис Філатов

Джерело: Ракурс


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