Россияне атаковали здание Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве, фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

https://racurs.ua/n216976-v-kieve-rossiyskaya-ataka-povredila-monastyr-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

У Києві внаслідок російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 22 жовтня, зазнала пошкоджень будівля Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату

Постраждали двоє парафіян. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці видання «Спілка православних журналістів».

Зазначається, що близько 3.05 уламки безпілотника впали на територію обителі:

пошкоджено дах і стіни, вибито вікна;

двоє людей, які допомагали на монастирській кухні, зазнали осколкових поранень;

братія не постраждала.