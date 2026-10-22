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Россияне атаковали здание Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве, фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

В Киеве российская атака повредила монастырь, есть пострадавшие (ФОТО)

22 окт 2026, 15:40
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У Києві внаслідок російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 22 жовтня, зазнала пошкоджень будівля Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату

Постраждали двоє парафіян. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці видання «Спілка православних журналістів».

Зазначається, що близько 3.05 уламки безпілотника впали на територію обителі:

  • пошкоджено дах і стіни, вибито вікна;
  • двоє людей, які допомагали на монастирській кухні, зазнали осколкових поранень;
  • братія не постраждала.

Попри те, що сталося, вранці в монастирі звершили Божественну літургію, — додали у СПЖ.

Росіяни атакували будівлю Свято-Введенського чоловічого монастиря у Києві, фото: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Источник: Ракурс


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