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Россияне атаковали здание Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве, фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ
В Киеве российская атака повредила монастырь, есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n216976-v-kieve-rossiyskaya-ataka-povredila-monastyr-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 22 жовтня, зазнала пошкоджень будівля Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату
Постраждали двоє парафіян. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці видання «Спілка православних журналістів».
Зазначається, що близько 3.05 уламки безпілотника впали на територію обителі:
- пошкоджено дах і стіни, вибито вікна;
- двоє людей, які допомагали на монастирській кухні, зазнали осколкових поранень;
- братія не постраждала.
Попри те, що сталося, вранці в монастирі звершили Божественну літургію, — додали у СПЖ.