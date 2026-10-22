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Росіяни атакували будівлю Свято-Введенського чоловічого монастиря у Києві, фото: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
У Києві російська атака пошкодила монастир, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216976-u-kyievi-rosiyska-ataka-poshkodyla-monastyr-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 22 жовтня, зазнала пошкоджень будівля Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату
Постраждали двоє парафіян. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці видання «Спілка православних журналістів».
Зазначається, що близько 3.05 уламки безпілотника впали на територію обителі:
- пошкоджено дах і стіни, вибито вікна;
- двоє людей, які допомагали на монастирській кухні, зазнали осколкових поранень;
- братія не постраждала.
Попри те, що сталося, вранці в монастирі звершили Божественну літургію, — додали у СПЖ.