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Последствия атаки по общежитию, фото: Днепропетровская ОВА
Россияне ударили беспилотником по общежитию ПТУ в Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n217121-rossiyane-udarili-bespilotnikom-po-obschejitiu-ptu-v-dnepre-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, вдарили безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ у Дніпрі.
Зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Він зазначив, що жителі гуртожитку були в укриттях, проте згодом уточнив, що постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років.
У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці, — розповів очільник ОВА.