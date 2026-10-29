Последствия атаки по общежитию, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n217121-rossiyane-udarili-bespilotnikom-po-obschejitiu-ptu-v-dnepre-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, вдарили безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ у Дніпрі.

Зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що жителі гуртожитку були в укриттях, проте згодом уточнив, що постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років.