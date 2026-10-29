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Ракурс
Последствия атаки по общежитию, фото: Днепропетровская ОВА

Россияне ударили беспилотником по общежитию ПТУ в Днепре (ФОТО)

29 окт 2026, 19:36
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Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, вдарили безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ у Дніпрі.

Зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що жителі гуртожитку були в укриттях, проте згодом уточнив, що постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років.

У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці, — розповів очільник ОВА.

Источник: Ракурс


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