Наслідки російської атаки по гуртожитку, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n217121-rosiyany-vdaryly-bezpilotnykom-po-gurtojytku-ptu-u-dnipri-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 жовтня, вдарили безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ у Дніпрі.

Зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що жителі гуртожитку були в укриттях, проте згодом уточнив, що постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років.