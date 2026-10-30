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Последствия российской атаки 30 октября в Ковеле, фото: Tetiana Selivonchyk / Facebook
Около 100 окон выбила взрывная волна в колледже на Волыни в ходе российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n217140-okolo-100-okon-vybila-vzryvnaya-volna-v-kolledje-na-volyni-v-hode-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
У Ковелі на Волині сьогодні, 30 жовтня, близько 04.55 пролунав потужний вибух.
В гуртожитку, навчальному корпусі та майстерні Ковельського промислово-економічного фахового коледжу вибуховою хвилею вибито майже 100 вікон, повідомляє «Суспільне».
Також постраждали приватні обійстя — від місцевих жителів надійшло 10 звернень про пошкодження майна.
Внаслідок цієї атаки загиблих та травмованих немає.
Джерело: «Суспільне»