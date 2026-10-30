Последствия российской атаки 30 октября в Ковеле, фото: Tetiana Selivonchyk / Facebook

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У Ковелі на Волині сьогодні, 30 жовтня, близько 04.55 пролунав потужний вибух.

В гуртожитку, навчальному корпусі та майстерні Ковельського промислово-економічного фахового коледжу вибуховою хвилею вибито майже 100 вікон, повідомляє «Суспільне».

Також постраждали приватні обійстя — від місцевих жителів надійшло 10 звернень про пошкодження майна.

Внаслідок цієї атаки загиблих та травмованих немає.

Джерело: «Суспільне»