Силы обороны поразили ОТРК «Искандер-М» на территории РФ, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217138-porajen-iskander-na-kurschine-genshtab-infografika.html

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Підрозділи Сил оборони України вчора, 29 жовтня, та в ніч на сьогодні, 30 жовтня, уразили пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у Курській області РФ, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Уражено:

пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у районі перевантаження балістичних ракет, район Фатежа, Курська область РФ;

склади боєприпасів армії РФ — райони населених пунктів Малоянисоль (Донецька область), Новоєгорівка (Харківська область) та Ганусівка (Луганська область);

склад матеріально-технічних засобів окупантів — район Біловодська (Луганська область);

ремонтний підрозділ противника — район Рубіжного (Луганська область);

ремонтно-відновлювальну базу російського агресора — район Писарівки (Луганська область).