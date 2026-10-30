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Сили оборони уразили ОТРК «Іскандер-М» на території РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено «Іскандер» на Курщині — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

30 жов 2026, 13:52
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Підрозділи Сил оборони України вчора, 29 жовтня, та в ніч на сьогодні, 30 жовтня, уразили пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у Курській області РФ, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Уражено:

  • пускову установку ОТРК «Іскандер-М» у районі перевантаження балістичних ракет, район Фатежа, Курська область РФ;
  • склади боєприпасів армії РФ — райони населених пунктів Малоянисоль (Донецька область), Новоєгорівка (Харківська область) та Ганусівка (Луганська область);
  • склад матеріально-технічних засобів окупантів — район Біловодська (Луганська область);
  • ремонтний підрозділ противника — район Рубіжного (Луганська область);
  • ремонтно-відновлювальну базу російського агресора — район Писарівки (Луганська область).

Кожна знищена пускова установка «Іскандер-М» зменшує спроможність армії рф завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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