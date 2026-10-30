Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників на території ворога, скріншот відео
ССО провели засідку на території РФ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217137-sso-provely-zasidku-na-terytoriyi-rf-video.htmlРакурс
Оператори 73 морський центр Сил спецоперацій України провели засідку на території РФ, уразили противника, знищили автомобіль та захопили важливі документи й засоби зв’язку.
Відповідне відео сьогодні, 30 жовтня, опублікувала прес-служба ССО.
Подолавши ворожі мінні загородження, воїни 73 морського центру зайшли в тил противника, де протягом кількох діб здійснювали розвідку та виявляли цілі для вогневого ураження, — розповіли у ССО. — Під час виконання завдання спецпризначенці помітили ворога який пересувався на автомобілі. Оператори блискавично відреагували та завдали вогневого ураження.
Зазначається, що в автомобілі ворога виявили обладнання для безпілотників, радіостанції, зброю, мобільні телефони, бойові розпорядження, маршрути переміщення та списки особового складу противника.
Після успішної засідки оператори 73-го морського центру продовжили виконання завдання в тилу ворога, — додали у ССО.