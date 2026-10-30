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В Олешках розпочалася евакуація, фото: Давид Арахамія
Українська делегація дісталась до Олешків — розпочалась евакуація і роздача гумдопомоги (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217136-ukrayinska-delegaciya-distalas-do-oleshkiv-rozpochalas-evakuaciya-i-rozdacha-gumdopomogy-foto.htmlРакурс
Українська делегація уже безпечно дісталась до тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 жовтня, вдень повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом, — розповів він.
Також Арахамія опублікував кілька фотознімків з міста.
Допомога доставлена. Триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати, — зазначив він.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі також повідомив, що українська делегація безпечно дісталася Олешок.
Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше, — зазначив він.