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Ракурс
В Олешках розпочалася евакуація, фото: Давид Арахамія

Українська делегація дісталась до Олешків — розпочалась евакуація і роздача гумдопомоги (ФОТО, ВІДЕО)

30 жов 2026, 12:45
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Українська делегація уже безпечно дісталась до тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 жовтня, вдень повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом, — розповів він.

Також Арахамія опублікував кілька фотознімків з міста.

Допомога доставлена. Триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати, — зазначив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі також повідомив, що українська делегація безпечно дісталася Олешок.

Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше, — зазначив він.

В Олешках розпочалася евакуація, фото: Давид Арахамія

Джерело: Ракурс


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