В Олешках началась эвакуация, фото: Давид Арахамия

https://racurs.ua/n217136-ukrainskaya-delegaciya-dobralas-do-oleshek-nachalas-evakuaciya-i-razdacha-gumdopomoschi-foto.html

Ракурс

Українська делегація уже безпечно дісталась до тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 жовтня, вдень повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом, — розповів він.

Також Арахамія опублікував кілька фотознімків з міста.

Допомога доставлена. Триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати, — зазначив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі також повідомив, що українська делегація безпечно дісталася Олешок.