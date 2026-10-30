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В Олешках началась эвакуация, фото: Давид Арахамия

Украинская делегация добралась до Олешек — началась эвакуация и раздача гумдопомощи (ФОТО, ВИДЕО)

30 окт 2026, 12:45
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Українська делегація уже безпечно дісталась до тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 жовтня, вдень повідомив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом, — розповів він.

Також Арахамія опублікував кілька фотознімків з міста.

Допомога доставлена. Триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати, — зазначив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі також повідомив, що українська делегація безпечно дісталася Олешок.

Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше, — зазначив він.

В Олешках розпочалася евакуація, фото: Давид Арахамія

Источник: Ракурс


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