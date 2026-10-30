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Уничтожение российских захватчиков на территории врага, скриншот видео

ССО провели засаду на территории РФ (ВИДЕО)

30 окт 2026, 13:23
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Оператори 73 морський центр Сил спецоперацій України провели засідку на території РФ, уразили противника, знищили автомобіль та захопили важливі документи й засоби зв’язку.

Відповідне відео сьогодні, 30 жовтня, опублікувала прес-служба ССО.

Подолавши ворожі мінні загородження, воїни 73 морського центру зайшли в тил противника, де протягом кількох діб здійснювали розвідку та виявляли цілі для вогневого ураження, — розповіли у ССО. — Під час виконання завдання спецпризначенці помітили ворога який пересувався на автомобілі. Оператори блискавично відреагували та завдали вогневого ураження.

Зазначається, що в автомобілі ворога виявили обладнання для безпілотників, радіостанції, зброю, мобільні телефони, бойові розпорядження, маршрути переміщення та списки особового складу противника.

Після успішної засідки оператори 73-го морського центру продовжили виконання завдання в тилу ворога, — додали у ССО.

Источник: Ракурс


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