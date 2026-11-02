Неизвестные сломали приложение МЧС РФ и разослали россиянам сообщения о ядерной угрозе. Фото:

https://racurs.ua/n217161-neizvestnye-vzlomali-primenenie-mchs-rf-rossiyanam-razoslali-soobscheniya-o-yadernoy-ugroze.html

Ракурс

Систему оповіщення МНС Росії зламали невідомі хакери.

У ніч на 2 листопада невідомі після зламу мобільного застосунку Міністерства надзвичайних справ РФ розіслали користувачам неправдиві повідомлення про нібито ядерний удар. У цих сповіщеннях стверджувалося, що по всіх регіонах Росії нібито запустили ядерні боєголовки на носіях P1-SUN. Росіян закликали запасатися їжею та ховатися в підвалах. Про це повідомили моніторингові пабліки.

Факт кібератаки вже підтвердили в російському МНС. Неправдиві повідомлення також поширилися через регіональні канали російського відомства в месенджері MAX.

Нагадаємо, в ніч на 2 листопада офіційний застосунок «Повітряна тривога» зламали хакери. Користувачі отримували повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також вуличні бої. Крім того, надійшло сповіщення про ядерну загрозу «Орєшніка» російською мовою.

Розробники підтвердили, що сторонні особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу застосунку. Згодом роботу додатку відновили.