Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n217181-rossiya-gotovit-novyy-massirovannyy-udar-po-energetike-zelenskiy.html

Ракурс

Росія готує новий масований удар по Україні. Основними цілями можуть стати енергетична інфраструктура та логістика.

Про це сьогодні, 2 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на розвідки.

Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці. Фактично розрахунок, що світ буде завтра слідкувати за американськими виборами і те, що відбувається тут, в Україні, і наші складнощі з ППО, з ракетами для «петріотів», будуть начебто поза увагою світу, — зазначив Зеленський.

Потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод не буде і, поки триває ця війна, буде палати їхня нафта й гроші вони зі світом заробляти не зможуть. Не треба гратися з російськими заробітками від нафти чи від газу, треба натиснути на Росію так, щоб у них не було альтернатив, крім закінчення цієї війни. Америка може це зробити, світ може це зробити. Потрібно припиняти ці російські вбивства, — наголосив він.

Зеленський додав, що Україна цілком справедливо відповідає на російські удари по українцях та українських містах: