РФ снова ударила по Трипольской ТЭС, последствия атаки очень серьезные. Фото:

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Армія Російської Федерації знову атакувала Трипільську ТЕС на Київщині.

Наслідки обстрілів, які були здійснені 9 листопада, надзвичайно серйозні. Попри те, що на тепловій електростанції облаштовані захисні споруди. Наразі рано говорити про конкретні масштаби руйнувань. Про це ПАТ «Центренерго» 9 листопада повідомило у Facebook.

Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт, — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко заявив, що противник змінив характер атак. Тепер за короткий час російська армія застосовує проти одного об'єкта різні види озброєння.

З кінця вересня країна-агресор суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС. Для цього окупанти запускають балістичні ракети та реактивні дрони-камікадзе. Це ускладнює захист енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 6 листопада російські окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту у Житомирі, що призвело до погіршення ситуації із енергозабезпеченням Києва. Після обстрілу знизився тиск в системі водопостачання Києва. «Київводоканал» змушений був перемикає живлення на генератори.