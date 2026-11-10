Трехсторонние переговоры в Абу-Даби сегодня завершились и продолжатся 11 ноября

В ходе переговоров в Абу-Даби, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n217334-trehstoronnie-peregovory-v-abu-dabi-segodnya-zavershilis-i-prodoljatsya-11-noyabrya.html

Ракурс

Сьогоднішні переговори у форматі «Україна — США — Росія» у столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися.

Вони продовжаться завтра, 11 листопада, вранці. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України.

Переговори на сьогодні щойно завершилися. Їх буде відновлено завтра вранці, — зазначили у пресслужбі.

Про результати першого дня перемовин наразі інформація не оприлюднена.

«Радіо Свобода» з посиланням на джерело, близьке до української переговорної групи, повідомляє, що під час першого раунду переговорів основну увагу приділили питанням гарантій безпеки — для України та Європи загалом. Також окремо обговорювали вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї.

Крім того, як повідомило джерело, сьогодні встигли сьогодні обговорити післявоєнне майбутнє - відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри.

Ключова позиція української сторони — спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії, — зазначив співрозмовник видання, не уточнивши, чи вдалося досягти якихось конкретних домовленостей.

Джерело: «Укрінформ», «Радіо Свобода»