Новые опасные взрывные устройства используют россияне, скриншот видео

https://racurs.ua/n217337-mina-vetka-rossiyane-nachali-ispolzovat-novyy-tip-vzryvnyh-ustroystv-video.html

Ракурс

Зафіксовано використання ворогом нового типу вибухового пристрою — протипіхотної міни. Ворог камуфлює її під звичайну гілку дерева (обклеєну захисною плівкою).

Про це попереджає 14-й армійський корпус на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що ця міна спрацьовує на найменший рух — дотик або переворот і викликає негайний підрив.