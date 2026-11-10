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Ракурс
Новые опасные взрывные устройства используют россияне, скриншот видео

«Мина-ветка» — россияне начали использовать новый тип взрывных устройств (ВИДЕО)

10 ноя 2026, 17:44
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Зафіксовано використання ворогом нового типу вибухового пристрою — протипіхотної міни. Ворог камуфлює її під звичайну гілку дерева (обклеєну захисною плівкою).

Про це попереджає 14-й армійський корпус на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що ця міна спрацьовує на найменший рух — дотик або переворот і викликає негайний підрив.

Боєприпас має високу бойову ефективність та вкрай складний для візуального виявлення на місцевості через ретельне маскування під природний ландшафт. Будьте уважні та обережні!, — наголошують у 14-му АК.

Источник: Ракурс


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