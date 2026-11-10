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Новые опасные взрывные устройства используют россияне, скриншот видео
«Мина-ветка» — россияне начали использовать новый тип взрывных устройств (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217337-mina-vetka-rossiyane-nachali-ispolzovat-novyy-tip-vzryvnyh-ustroystv-video.htmlРакурс
Зафіксовано використання ворогом нового типу вибухового пристрою — протипіхотної міни. Ворог камуфлює її під звичайну гілку дерева (обклеєну захисною плівкою).
Про це попереджає 14-й армійський корпус на своїх сторінках у соцмережах.
Зазначається, що ця міна спрацьовує на найменший рух — дотик або переворот і викликає негайний підрив.
Боєприпас має високу бойову ефективність та вкрай складний для візуального виявлення на місцевості через ретельне маскування під природний ландшафт. Будьте уважні та обережні!, — наголошують у 14-му АК.