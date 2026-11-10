Нові небезпечні вибухові пристрої використовують росіяни, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217337-mina-gilka-rosiyany-pochaly-vykorystovuvaty-novyy-typ-vybuhovyh-prystroyiv-video.html

Ракурс

Зафіксовано використання ворогом нового типу вибухового пристрою — протипіхотної міни. Ворог камуфлює її під звичайну гілку дерева (обклеєну захисною плівкою).

Про це попереджає 14-й армійський корпус на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що ця міна спрацьовує на найменший рух — дотик або переворот і викликає негайний підрив.