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Нові небезпечні вибухові пристрої використовують росіяни, скріншот відео
«Міна-гілка» — росіяни почали використовувати новий тип вибухових пристроїв (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217337-mina-gilka-rosiyany-pochaly-vykorystovuvaty-novyy-typ-vybuhovyh-prystroyiv-video.htmlРакурс
Зафіксовано використання ворогом нового типу вибухового пристрою — протипіхотної міни. Ворог камуфлює її під звичайну гілку дерева (обклеєну захисною плівкою).
Про це попереджає 14-й армійський корпус на своїх сторінках у соцмережах.
Зазначається, що ця міна спрацьовує на найменший рух — дотик або переворот і викликає негайний підрив.
Боєприпас має високу бойову ефективність та вкрай складний для візуального виявлення на місцевості через ретельне маскування під природний ландшафт. Будьте уважні та обережні!, — наголошують у 14-му АК.