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Ракурс
Нові небезпечні вибухові пристрої використовують росіяни, скріншот відео

«Міна-гілка» — росіяни почали використовувати новий тип вибухових пристроїв (ВІДЕО)

10 лис 2026, 17:44
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Зафіксовано використання ворогом нового типу вибухового пристрою — протипіхотної міни. Ворог камуфлює її під звичайну гілку дерева (обклеєну захисною плівкою).

Про це попереджає 14-й армійський корпус на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що ця міна спрацьовує на найменший рух — дотик або переворот і викликає негайний підрив.

Боєприпас має високу бойову ефективність та вкрай складний для візуального виявлення на місцевості через ретельне маскування під природний ландшафт. Будьте уважні та обережні!, — наголошують у 14-му АК.

Джерело: Ракурс


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