Светомаскирование в Киевской области усилят, фото: PxHere

https://racurs.ua/n217346-v-kievskoy-oblasti-usilyat-rejim-svetomaskirovki-ova.html

Ракурс

Режим світломаскування на Київщині посилять.

Про це сьогодні, 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко за результатами засідання Ради оборони області, в якому взяли участь представники силового блоку та керівники структурних підрозділів.

За підсумками засідання, яке ми провели сьогодні, доручили на рівні районів та громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування, — розповів він. — Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей.

Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям, — додав він.

За словами очільника ОВА, це рішення також це створює основу для більш відповідального ставлення до використання електроенергії.

Інше питання — робота складових підсистеми територіальної оборони в області. Добровольчі формування та відповідні підрозділи, залучені до несення служби та виконання заходів, повинні працювати злагоджено та дисципліновано. Перед зимою силовий та оборонний блок області над цим питанням також працюють, — зазначив він.

Ткаченко зазначив, що на засіданні також обговорили інші, менш публічні аспекти функціонування регіону в умовах воєнних ризиків та постійних атак.