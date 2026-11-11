Россияне массированно атаковали критическую инфраструктуру Кривого Рога — часть города без электричества

Кривой Рог подвергся массированной российской атаке, фото: Александр Вилкул

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Ракурс

Російські загарбники вчора, 10 листопада, пізно ввечері масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 11 листопада, частина міста без електрики. Частина лікарень та насосних водоканалу працюють на генераторах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

Слава Богу — без втрат, — розповів він. — Це була чергова терористична атака, крім об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено 5 житлових будинків.

Вілкул зазначив, що на постраждалих об'єктах всю ніч велися і зараз продовжуються відновлювальні роботи.

На ранок вдалося у штатному режимі запустити міський електротранспорт. Також ведуться роботи на котельнях, — повідомив він.

Крім того, внаслідок знеструмлення в одній із шахт було заблоковано дев’ятьох працівників, рятувальники евакуювали їх на поверхню.

Ситуація складна, але у місті усі служби, лікарні та соціальні установи — працюють, — додав Вілкул.

Також ворог атакував дронами Нікополь, Покровську і Марганецьку громади Нікопольського району. Без втрат.

Вночі в Дніпропетровській області було збито 28 ворожих БпЛА.