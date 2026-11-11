Уничтожение вражеских БПЛА, скриншот видео

https://racurs.ua/n217351-sovetskaya-zenitka-sbila-dve-vrajeskie-banderoli-za-10-minut-video.html

Ракурс

Дві вopoжі «Бандеролі» поспіль було збито радянською зенітною установкою ЗУ-23−2 менше ніж за 10 хвилин.

Відповідне відео опублікувала на своїх сторінках у соцмережах Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.