Знищення ворожих БпЛА, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217351-radyanska-zenitka-zbyla-dvi-voroji-banderoli-za-10-hvylyn-video.html

Ракурс

Дві вopoжі «Бандеролі» поспіль було збито радянською зенітною установкою ЗУ-23−2 менше ніж за 10 хвилин.

Відповідне відео опублікувала на своїх сторінках у соцмережах Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.