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Знищення ворожих БпЛА, скріншот відео
Радянська зенітка збила дві ворожі «бандеролі» за 10 хвилин (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217351-radyanska-zenitka-zbyla-dvi-voroji-banderoli-za-10-hvylyn-video.htmlРакурс
Дві вopoжі «Бандеролі» поспіль було збито радянською зенітною установкою ЗУ-23−2 менше ніж за 10 хвилин.
Відповідне відео опублікувала на своїх сторінках у соцмережах Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Між двома збuттями пройшло менше 10 хвилин. Найновіший вopoжuй ракето-дpoн не витримав протистояння з установкою ЗУ-23−2, яка розміняла вже не один десяток років, — вказано в описі відео. — Командиру розрахунку Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Президентської бригади Євгену «Ікару» знадобилося лише дві черги, щоби відвернути небезпеку від столиці.