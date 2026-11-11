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Ракурс
Знищення ворожих БпЛА, скріншот відео

Радянська зенітка збила дві ворожі «бандеролі» за 10 хвилин (ВІДЕО)

11 лис 2026, 10:56
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Дві вopoжі «Бандеролі» поспіль було збито радянською зенітною установкою ЗУ-23−2 менше ніж за 10 хвилин.

Відповідне відео опублікувала на своїх сторінках у соцмережах Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Між двома збuттями пройшло менше 10 хвилин. Найновіший вopoжuй ракето-дpoн не витримав протистояння з установкою ЗУ-23−2, яка розміняла вже не один десяток років, — вказано в описі відео. — Командиру розрахунку Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Президентської бригади Євгену «Ікару» знадобилося лише дві черги, щоби відвернути небезпеку від столиці.

Джерело: Ракурс


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