В Киеве будут выключать уличное освещение из-за дефицита электроэнергии

Внешнее освещение в Киеве будут выключаться, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n217356-v-kieve-budut-vykluchat-ulichnoe-osveschenie-iz-za-deficita-elektroenergii.html

Ракурс

У Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє комунальне підприємство «Київміськсвітло».

У зв’язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів у Києві виник дефіцит електроенергії. Із метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об'єктів міста керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА ухвалено рішення про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що КП «Київміськсвітло» повністю вимикає зовнішнє освітлення міста, за винятком шаф зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії — з моменту її відновлення і до 22:00.

Закликаємо киян та гостей столиці бути особливо уважними на дорогах! У період відсутності зовнішнього освітлення просимо дотримуватися правил безпеки, — наголосили у КП «Київміськсвітло».

У «Київміськсвітло» зауважили, що це підприємство виконує виключно функцію забезпечення зовнішнього освітлення об'єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Києва: