Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС

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Російські безпілотники сьогодні, 11 листопада, вдень атакували обласний центр Запорізької області.

Травмовано п’ятьох людей — двох жінок та трьох чоловіків. Їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

у житловій п’ятиповерхівці пошкоджені вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання;

виникла пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.

Психологи ДСНС допомогли 9 громадянам.

На місці працювали усі екстрені служби.