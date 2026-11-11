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Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС
Российские БпЛА атаковали областной центр Запорожья — пятеро пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n217357-rossiyskie-bpla-atakovali-oblastnoy-centr-zaporojya-pyatero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники сьогодні, 11 листопада, вдень атакували обласний центр Запорізької області.
Травмовано п’ятьох людей — двох жінок та трьох чоловіків. Їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- у житловій п’ятиповерхівці пошкоджені вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання;
- виникла пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.
Психологи ДСНС допомогли 9 громадянам.
На місці працювали усі екстрені служби.