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Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС

Российские БпЛА атаковали областной центр Запорожья — пятеро пострадавших (ФОТО)

11 ноя 2026, 13:56
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Російські безпілотники сьогодні, 11 листопада, вдень атакували обласний центр Запорізької області.

Травмовано п’ятьох людей — двох жінок та трьох чоловіків. Їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

  • у житловій п’ятиповерхівці пошкоджені вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання;
  • виникла пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.

Психологи ДСНС допомогли 9 громадянам.

На місці працювали усі екстрені служби.

Наслідки російської атаки у Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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