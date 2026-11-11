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Наслідки російської атаки у Запоріжжі, фото: ДСНС
Російські БпЛА атакували обласний центр Запоріжжя — п’ятеро постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217357-rosiyski-bpla-atakuvaly-oblasnyy-centr-zaporijjya-p-yatero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники сьогодні, 11 листопада, вдень атакували обласний центр Запорізької області.
Травмовано п’ятьох людей — двох жінок та трьох чоловіків. Їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- у житловій п’ятиповерхівці пошкоджені вікна та дах, загорівся утеплювач вентиляційного обладнання;
- виникла пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.
Психологи ДСНС допомогли 9 громадянам.
На місці працювали усі екстрені служби.