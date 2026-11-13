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Россияне за сутки потеряли почти 2,6 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 2 тыс. 590 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

13 ноя 2026, 08:43
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 618 тис. 920 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 590 осіб. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 472 танки;
  • 25 тис. 731 бойову броньовану машину;
  • 52 тис. 322 одиниці артилерійських систем;
  • 2 тис. 271 одиницю РСЗВ;
  • 1 тис. 756 одиниць засобів ППО;
  • 452 літаки;
  • 356 гелікоптерів;
  • 3 тис. 136 наземних робототехнічних комплексів;
  • 607 тис. 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 196 крилатих ракет;
  • 35 кораблів та катерів;
  • два підводні човни;
  • 174 тис. 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 905 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав одного ракетного та 67 авіаударів, зокрема скинув 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6 тис. 842 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 227 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Фотовиж, Лужки, Вільна Слобода, Миропілля, Писарівка, Білокопитове та Середина-Буда Сумської області.

Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Храпівщина, Лужки, Іволжанське, Вакалівщина та Писарівка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

Російські загарбники за добу втратили 2 тис. 590 осіб – оборона України

Источник: Ракурс


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