Российские захватчики за сутки потеряли 2 тыс. 590 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217402-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-2-tys-590-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 618 тис. 920 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 590 осіб. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 472 танки;
- 25 тис. 731 бойову броньовану машину;
- 52 тис. 322 одиниці артилерійських систем;
- 2 тис. 271 одиницю РСЗВ;
- 1 тис. 756 одиниць засобів ППО;
- 452 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 136 наземних робототехнічних комплексів;
- 607 тис. 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 196 крилатих ракет;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 174 тис. 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 905 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
Ворог учора завдав одного ракетного та 67 авіаударів, зокрема скинув 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6 тис. 842 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 227 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.
Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Фотовиж, Лужки, Вільна Слобода, Миропілля, Писарівка, Білокопитове та Середина-Буда Сумської області.
Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Храпівщина, Лужки, Іволжанське, Вакалівщина та Писарівка.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.