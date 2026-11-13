Россияне за сутки потеряли почти 2,6 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217402-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-2-tys-590-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 618 тис. 920 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 590 осіб. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 472 танки;

25 тис. 731 бойову броньовану машину;

52 тис. 322 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 271 одиницю РСЗВ;

1 тис. 756 одиниць засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 136 наземних робототехнічних комплексів;

607 тис. 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 196 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

174 тис. 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 905 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав одного ракетного та 67 авіаударів, зокрема скинув 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6 тис. 842 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 227 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Фотовиж, Лужки, Вільна Слобода, Миропілля, Писарівка, Білокопитове та Середина-Буда Сумської області.

Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Храпівщина, Лужки, Іволжанське, Вакалівщина та Писарівка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.