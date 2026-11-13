На Південно-Слобожанському напрямку дрони прикордонників уразили замасковані укриття противника та російського загарбника, який намагався сховатися у спальному мішку.

Відповідне відео сьогодні, 13 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Під час бойової роботи прикордонники знищили російського військовослужбовця, який намагався сховатися у спальному мішку, та уразили чотири укриття противника. Жодне маскування не рятує від пильності наших захисників, — вказано в описі відео.