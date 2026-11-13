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Уничтожение российских захватчиков, фото: ГПСУ
Дроны уничтожили оккупанта, пытавшегося спрятаться в спальном мешке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217411-drony-unichtojili-okkupanta-pytavshegosya-spryatatsya-v-spalnom-meshke-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку дрони прикордонників уразили замасковані укриття противника та російського загарбника, який намагався сховатися у спальному мішку.
Відповідне відео сьогодні, 13 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Під час бойової роботи прикордонники знищили російського військовослужбовця, який намагався сховатися у спальному мішку, та уразили чотири укриття противника. Жодне маскування не рятує від пильності наших захисників, — вказано в описі відео.