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Знищення російських загарбників, фото: ДПСУ
Дрони знищили окупанта, який намагався заховатися у спальному мішку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217411-drony-znyschyly-okupanta-yakyy-namagavsya-zahovatysya-u-spalnomu-mishku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку дрони прикордонників уразили замасковані укриття противника та російського загарбника, який намагався сховатися у спальному мішку.
Відповідне відео сьогодні, 13 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Під час бойової роботи прикордонники знищили російського військовослужбовця, який намагався сховатися у спальному мішку, та уразили чотири укриття противника. Жодне маскування не рятує від пильності наших захисників, — вказано в описі відео.