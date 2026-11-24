Россияне активно атакуют энергосистему Украины

https://racurs.ua/n217609-rossiyane-izmenili-taktiku-udarov-po-elektropodstanciyam-ukrenergo.html

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Російські загарбники, оскільки автотрансформатори енергопідстанцій непогано захищені, змінюють тактику, намагаючись касетними зарядами пошкодити максимальну кількість вторинного обладнання.

Про це під час щорічного заходу Європейської бізнес-асоціації «Energy Day 2026» розповів член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, повідомляє агентство «Укрінформ».

Він зазначив, що в попередні роки, атакуючи критичну інфраструктуру України, росіяни робили ставку переважно на удари крилатими та балістичним ракетами. Зараз же у них з’явилися додаткові можливості завдяки масовому виробництву реактивних БпЛА:

проте за відсутності повторних ударів значну частину заподіяних ракетами і дронами пошкоджень аварійним бригадам вдається ліквідувати за дві-три години;

тому ворог змінює тактику й переходить від точкових атак на основне обладнання до «килимових» ударів по великих площах, часто використовуючи ракети з касетним зарядом, які вибухають над територією підстанцій. Мета — виграти час, який витрачається на відновлення.

За словами Юрика, найбільш цінне обладнання на підстанціях — автотрансформатори — непогано захищені. Тож РФ намагається натомість вивести з ладу максимальну кількість вторинного устаткування:

Ворог атакує великі площі відкритих розподільних мереж — із вимикачами, реле, трансформаторами струму, напруги. На жаль, після таких атак часу на відновлення треба дуже багато.

Він зазначив, що навіть за таких екстремальних умов Україні вдається підтримувати свою енергосистему завдяки досвіду й самовіддачі ремонтників. Сприяють цьому накопичений за попередні роки аварійний запас обладнання та постійна технічна і фінансова допомога від міжнародних партнерів:

Від початку 2022 року ми (Укренерго — ред.) отримали більше мільярда євро лише донорської допомоги. Це і підтримка від USAID, Світового банку, ЄБРР, німецьких, французьких, японських друзів. Ще більшою є кредитна підтримка. Отримані кошти інвестуємо, передовсім, у поповнення аварійного запасу обладнання.

Поміж «вузьких місць» Юрик назвав:

постачання високовольтного обладнання, виробників якого в Україні та світі не так багато. Тож доводиться довго чекати на виконання замовлень;

брак системних підрядників для виконання робіт із фізичного захисту та відновлення енергооб'єктів.

Джерело: «Укренерго»