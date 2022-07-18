Президент схвалив зміни до трудового законодавства

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Президент України схвалив зміни до трудового законодавства — спростили звільнення і скасували обов’язкову зарплату мобілізованим.

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Відповідний законопроект № 7251 15 липня повернуто з підписом президента. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив закон в цілрому 1 липня. Тоді голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова внесла поправку, яка звілняє роботодавців від необхідності виплачувати зарплату військовозобов’язаним, призваним на службу під час мобілізації.

Віднині за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.

За словами Третьякової, з проханням скасувати необхідність платити зарплати мобілізованим співробітникам зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.

Цей закон запроваджує додаткову підставу для звільнення працівника — неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Крім того, роботодавцю надається право на розірвання трудового договору з його ініціативи у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Новація також уточнює порядок призупинення дії трудового договору, оформлення відпусток, а також питання організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця тощо.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у законі № 7251 передбачено, що освітяни можуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану.

Президент підписав проект закону 7251. Таким чином ми повернули тривалість відпусток педагогічним і науково-педагогічним працівникам, — написав нардеп.

Тривалість відпусток педагогів може становити 56 днів, як і раніше, однак роботодавець може ухвалити рішення про 24-денну відпустку.