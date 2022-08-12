Корабель НАТО з’явився у Стамбулі - вперше з 24 лютого

https://racurs.ua/ua/n173654-korabel-nato-z-yavyvsya-u-stambuli-vpershe-z-24-lutogo.html

Ракурс

Вперше від початку повномасштабної війни росії проти України корабель НАТО з’явився у Стамбулі.

Відповідні фото опублікували у Твіттер турецькі оглядачі.

Італійський ескадрений міноносець «Франческо Мімбеллі» пришвартувався в Сарайбурну. Есмінець озброєний 127-мм гарматою.

Міжнародна Конвенція Монтре дозволяє Туреччині блокувати рух російських військових кораблів через протоки.

Через війну росії проти України турецький уряд, згідно з міжнародною Конвенцією Монтре про статус проток обмежив рух російських військових судів через дві стратегічно важливі протоки між Середземним і Чорним морями.

Згідно з міжнародною конвенцією, Туреччина як єдина суміжна країна під час війни за певних обставин сама може розв’язувати питання про закриття проток. Про рішення Туреччини на початку масштабного вторгнення було попереджено всіх країн, включаючи сусідні та суміжні.

Протоки Босфор та Дарданелли з'єднують через Мармурове море Егейське та Чорне моря. Цей 260-кілометровий водний коридор — єдиний, що з'єднує між собою Чорне та Середземне море.

Транспортування понад трьох мільйонів барелів нафти щодня здійснює цим морським шляхом. Цим же маршрутом здійснюється морське перевезення заліза, сталі та сільськогосподарської продукції з узбережжя Чорного моря до Європи.

Конвенція Монтре, прийнята у 1936 році, закріпила суверенітет Туреччини над протоками Босфор та Дарданелли. Цю угоду підписали Болгарія, Франція, Великобританія, Греція, Японія, Румунія, Туреччина, СРСР та Югославія. Пізніше до нього приєдналася Італія.

У мирний час чорноморські держави можуть проводити через протоки свої військові судна будь-якого класу за умови попереднього повідомлення турецької влади. Для військових судів нечорноморських держав запроваджено обмеження за класом та тоннажем. У воєнний час — якщо Туреччина бере участь у війні чи вважає, що їй загрожує війна — вона має право забороняти прохід через протоки будь-яких військових судів.

Утім, кораблі, які зареєстровані в портах Чорного моря, але зараз знаходяться в Середземному морі, можуть увійти до протоки, щоб повернутися на свої бази. Ця умова діє також для кораблів та флотилій, які відносяться до портів та військових баз у Середземному морі, Балтійському чи Північному та хочуть залишити Чорне море.

У Середземному морі є єдина російська військово-морська база в сирійському Тартусі.