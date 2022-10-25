Президент Німеччини Штайнмаєр у Києві - перші фото

https://racurs.ua/ua/n176110-prezydent-nimechchyny-shtaynmaier-u-kyievi-pershi-foto.html

Ракурс

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув уранці 25 жовтня до Києва.

​Про це написала його прессекретарка Серстін Гаммелін.

Наша солідарність непорушна, і такою вона залишиться, — прокоментувала речниця візит Штайнмаєра до України.

«Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben."

Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022

Поїздку не анонсували заздалегідь, що характерно для поїздок західних офіційних осіб до української столиці з початку війни.

У Штайнмаєра складні стосунки з президентом Володимиром Зеленським, багато хто в Україні вважає його проросійським політиком, а кілька місяців тому йому навіть сказали, що не хочуть бачити в Києві.

Цього разу зустріч із Зеленським відбудеться.

Відзначимо, що у понеділок, 24 жовтня український прем'єр-міністр Денис Шмигаль працював у Берліні на конференції, присвяченій відбудові України.

На ній канцлер ФРН Олаф Шольц нагадав, що Німеччина вже передала Києву зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а також систему ППО IRIS-T.

Ще три такі системи буде доставлено найближчим часом, — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини та президент Єврокомісії хочуть створити для відновлення України «план Маршалла».

Ми маємо вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна, — йдеться у спільній статті Шольца та Урсули фон дер Ляєн.

На їхню думку, впоратися з відновленням України на тлі того, що збитки сягають щонайменше 350 млрд євро, не здатні самостійно ні сама Україна, ні її окремі партнери.

Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити «інклюзивну донорську платформу», за допомогою якої буде «ясніше і зрозуміліше, як ці гроші будуть використані».

«Ракурс» писав, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T пройшов перевірку боєздатності в бойових умовах і показав себе надзвичайно з гарної сторони.