"Рамштайн-6" був настільки успішним, що в глави Пентагону паморочилося в голові - допомога Україні

https://racurs.ua/ua/n176330-ramshtayn-6-buv-nastilky-uspishnym-scho-glavi-pentagonu-zapamorochylosya-v-golovi.html

Ракурс

Нові виклики постають перед Україною та адміністрацією Джо Байдена у зв’язку з постачанням зброї до України. Після вторгнення росії в Україну в лютому Білий дім критикували за надто обережні дії, а тепер президент США стикається з потенційною протидією з боку деяких республіканських законодавців та прогресивних демократів, які кажуть, що він надає надто велику допомогу, зазначає видання.

Телеканал NBC News з посиланням на кількох співрозмовників розповів, що нині Байден стикається з опором, якого не було, коли Конгрес затвердив попередні кошти для України.

Одним з епізодів в історії з військовою допомогою США стала напружена телефонна розмова президента США та України у середині червня, коли Байден вийшов із себе, заявивши, що Зеленський міг би висловити трохи більше подяки американському народу, американській адміністрації та військовим, і звертати увагу не лише на недоотриману допомогу. Про зміст розмови NBC розповіли кілька джерел.

Втім, після цієї бесіди в середині червня, Зеленський публічно подякував США за допомогу, і відносини двох лідерів, за словами представників американської адміністрації, лише поліпшувалися.

В останні тижні зусилля США та союзників з надання військової допомоги Україні посилилися, зазначає NBC: Україна намагається досягти значних успіхів до того, як настануть холоди.

Останнє засідання Контактної групи щодо України 12 жовтня пройшло настільки успішно, що у міністра оборони США Ллойда Остіна «паморочилося у голові», коли він вийшов із зали.

Нагадаємо, що 12 жовтня очільник Пентагону засідання Контактної групи по Україні в Брюсселі — періодичне зібрання союзників, щоб обговорити, як отримати більше зброї та техніки в руки українських військових.

У той час як минулі зустрічі дали допомогу від боєприпасів до ракетних установок, зустріч цього місяця набула нового значення і сенсу, за словами трьох чиновників оборони, знайомих з обговореннями.

Усі активізувалися, — сказав співрозмовник каналу.

Країни обстежували свої запаси та склади, щоб знайти щось, що могло б допомогти українським військовим, сказав чиновник.

Була термінова необхідність отримати протиповітряну оборону та все, що ми могли, до зими, щоб вони могли досягти успіху в поточному наступі, — повідомляє американське ЗМІ.

Україні все ще потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту від російських військових літаків, ракет і безпілотників, і США продовжують обговорювати надання ракетних систем великої дальності, таких як ATACMS, і навіть деяких передових винищувачів у майбутньому.

Відповідно до опитування Pew Research Center, проведеного у вересні, з травня частка американців, які надзвичайно або дуже стурбовані програшем України у війні, знизилася на 17% з 55% до 38%. Згідно з опитуванням, частка американців, які кажуть, що їх не дуже турбує або зовсім не турбує перемога росії, зросла з 16% до 26%.

Потенційна зміна політичної волі в США щодо продовження надсилання допомоги Україні може змінити те, як Білий дім і Зеленський досі підходили до цього питання.

Після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому, адміністрацію Байдена критикували за занадто обережні дії. Тепер президент зіткнувся з потенційною відмовою з боку деяких законодавців-республіканців і прогресивних демократів через те, що він надає занадто багато допомоги.

Зміна динаміки на Капітолійському пагорбі також може змусити команду Зеленського переглянути спосіб взаємодії з Вашингтоном, оскільки вона часто намагалася скористатися його підтримкою в Конгресі, щоб отримати більше від Білого дому.

Нагадаємо, «Рамштайн-6» скликали відразу після масованої ракетної атаки рф на українські міста та критичну інфраструктуру України, що відбулася 10 жовтня.

Цілком очікувано, що посилення системи протиповітряної оборони України стало для його учасників питанням номер один. У результаті західні союзники заявили про плани створити для України інтегровану ракетну систему оборони для захисту повітряного простору.

«Рамштайн-6» не розчарував — він справді став історичним. Міноборони Німеччини заявило, що вже за декілька тижнів Україна отримає додаткові самохідні артилерійські установки PzH2000 і реактивні системи залпового вогню MARS ІІ.

Франція пообіцяла передати Україні три ракетні установки LRU M270 — модернізований аналог HIMARS на гусеницях і з 12 ракетами замість 6. Нідерланди анонсували передачу зенітних ракет на 15 млн євро для посилення захисту неба. Канадське міноборони заявило про допомогу Україні на 47 млн дол. До пакета входять, зокрема, артилерійські снаряди на 15,2 млн дол., а також комунікаційні технології супутникового зв’язку.