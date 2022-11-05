У Казахстані революційні закони - скасували смертну кару, родичам президента заборонили бути у владі

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5 листопада президент Касим-Жомарт Токаєв підписав кілька законів, розроблених після внесення змін до Конституції Казахстану.

Один із документів передбачає створення з наступного року Конституційного суду замість існуючої Конституційної ради, довічним членом якої є екс-президент Нурсултан Назарбаєв.

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що нові закони «мають чітко виражену гуманістичну та правозахисну спрямованість». Основні нововведення, що з’являються у Казахстані, такі:

Казахстан переходить від суперпрезидентської форми правління до президентської із посиленою роллю парламенту;

З 1 січня 2023 року в країні розпочинає роботу Конституційний суд, в якому громадяни зможуть безпосередньо відстоювати свої конституційні права та свободи;

Закріплюється статус, повноваження, гарантії незалежності Уповноваженого з прав людини;

Запроваджується виборність керівників районів та міст обласного значення;

Близьким родичам президента забороняється обіймати посади політичних державних службовців, керівників суб'єктів квазідержавного сектору;

Смертна кара забороняється;

Депутатський корпус парламенту Казахстану формуватиметься за змішаною виборчою системою. Депутата можна буде відкликати за бажанням виборців;

З Конституції виключаються положення про особливу роль та привілеї першого президента;

Чинному президенту забороняється перебувати в політичній партії на період своїх повноважень. Можливості перебувати в партії також позбавляються: голови та судді Конституційного суду, судді Верховного суду та інших судів, голови та члени Центральної виборчої комісії, військовослужбовці, працівники органів національної безпеки та правоохоронці;

З Конституції виключається формулювання про першого президента як засновника незалежного Казахстану та незмінність його статусу Єлбаси (лідера нації).

Референдум щодо поправок до Конституції відбувся в Казахстані 5 червня 2022 року. У бюлетені було одне питання: «Чи приймаєте Ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Казахстан, викладені у проекті закону «Про внесення змін та доповнень до Конституції Республіки Казахстан».

До речі, на 20 листопада в Казахстані з ініціативи Токаєва призначено позачергові президентські вибори, де він буде одним із кандидатів.

У вересні Токаєв закликав обмежити тривалість повноважень глави держави одним семирічним терміном. Парламент схвалив пропозицію, і 17 вересня Токаєв підписав поправки до Конституції. Насамперед громадяни Казахстану могли обирати одну й ту саму людину президентом на два п’ятирічні терміни. Можливості самого Токаєва керувати державою це не обмежить: якщо він переможе на виборах, то зможе правити до 2029 року, так само було б і без цієї поправки.